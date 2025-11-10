Haberler

8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Shanghai'da Sona Erdi

Güncelleme:
Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 10 Kasım 2025 tarihinde sona erdi. Fuar, akıllı endüstri, bilgi teknolojileri, gıda ve tarım ürünleri gibi birçok alanda sergilere ev sahipliği yaptı.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki Akıllı Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Sergi Alanı, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı pazartesi günü sona erdi.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki Çin Pavyonu'nda fotoğraf çektiren yabancı katılımcılar, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Gıda ve Tarım Ürünleri Sergi Alanı'nda selfi çeken bir ziyaretçi, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Tian Weiwei/Xinhua)Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın medya merkezinde sergilenen bir robotla fotoğraf çektiren bir çalışan, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Chen Haoming/Xinhua)Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın ana mekanı olan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin güney meydanında görülen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın maskotu Jinbao, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)




