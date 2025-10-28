8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Hazırlıkları Tamamlandı
Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, 5-10 Kasım tarihlerinde Shanghai'da gerçekleştirilecek 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın hazırlıklarının sona erdiğini ve fuarda 155 ülkeden 4.108 katılımcı ile yeni bir sergi alanı rekoru kırılacağını açıkladı.
Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, ülkenin doğusundaki Shanghai'da 5- 10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Sheng 155 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 4.108 katılımcının yer alacağı fuarda 430.000 metrekareyi aşan toplam sergi alanıyla yeni bir rekor kırılacağını belirtti.
