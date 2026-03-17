Haberler

Yasa dışı tütün operasyonlarında 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 79 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapan 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Operasyonlarda büyük miktarda yasadışı ürün ve imalat ekipmanı ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince yasa dışı tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere yönelik 79 ilde eş zamanlı operasyonların düzenlendiği belirtildi.

Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'nın da bulunduğu 79 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, 100 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiği ve 42 yasa dışı sigara imalathanesinin deşifre edildiği aktarıldı.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında 25 milyon 54 bin 198 boş makaron, 13 milyon 88 bin 920 doldurulmuş makaron, 148 bin 286 paket sigara, 23 bin 344 elektronik sigara, 9 bin 955 kilogram tütün mamulü, 11 bin 705 puro ve sigarillo ile yasa dışı sigara üretiminde kullanılan 173 sanayi tipi makaron doldurma makinesinin ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin: İran, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerine insani yardım sağlayacağız

Çin resmen sahaya iniyor
Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay

Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş

Türkiye'yi derinden etkileyen olayda dehşete düşüren detaylar

Çin: İran, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerine insani yardım sağlayacağız

Çin resmen sahaya iniyor
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı

Bayramlaşmaya geldi, açılan pankartı görünce aracına binip kaçtı
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır