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71 Yıldır Terzilik Yapıyor: Fahri Karabulut'un Azmi

71 Yıldır Terzilik Yapıyor: Fahri Karabulut'un Azmi
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Bolu'da 83 yaşındaki Fahri Karabulut, 71 yıldır terzilik yaparak geçimini sağlıyor. Her gün bisikletiyle dükkanına gelen Karabulut, terzilik mesleğinin zorluklarına rağmen işine olan bağlılığıyla dikkat çekiyor.

Bolu'da 71 yıldır terzilik yapan Fahri Karabulut, her gün bisikletiyle geldiği dükkanında müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

Mengen ilçesinde oturan 83 yaşındaki 6 çocuk babası Karabulut, ilkokulu bitirdikten sonra 12 yaşında, terzinin yanında çırak olarak işe başladı.

Yaklaşık 10 yıl çırak ve kalfa olarak çalışıp mesleğin inceliklerini öğrenen Karabulut, askere gidip geldikten sonra kendi dükkanını açtı.

Ömrünün büyük kısmını 15 metrekarelik dükkanında geçiren Karabulut, geçimini terzilik yaparak sağladı.

Bir süre sporla da ilgilenen Karabulut, 40 yıldır her gün işe bisikletiyle gelip gidiyor.

Sabahları, beslediği tavuk ve kazlara yem verdikten sonra bisikletine binen Karabulut, dükkanının yolunu tutuyor.

Karabulut, ilerleyen yaşına rağmen iğne ipliği elinden düşürmüyor.

"Hayatımı terzilik yaparak kazandım"

Fahri Karabulut, AA muhabirine, aşçılık yapmak istediğini ancak babasının izin vermemesi üzerine terzi komşularının yanında çırak olarak işe başladığını söyledi.

Hayatını terzilik yaparak kazandığını ve bugünlere geldiğini anlatan Karabulut, "Başka bir mesleğim olmadı. Evde anneme babama yardımcı oldum. O zaman rençperlik yapardık, bir de terzilik. Bu işlerle geçiniyorduk. 2 katlı bir ev yapabildim, bir de çocuklarımı okuttum. Sermayem bunlar benim." diye konuştu.

Karabulut, eskiden terziliğin rağbet gören bir meslek olduğuna değinerek, "Mengen'de 14 terzi vardı. Bunlardan dükkanını kapatan oldu, ölen oldu. Şimdi 3 kişi var. Önceden çırağım da vardı. Ama belirli bir zamana kadar çalıştı. Sonra belediyede çalışmaya başladı." dedi.

Günlerinin ev ile dükkan arasında gidip gelerek geçtiğini, kümes hayvanlarına merakı olduğunu söyleyen Karabulut, "Kümes hayvanlarına bakıyorum. Onları doyurduktan sonra saat 10'da gelirim buraya. Bisikletim var, dükkana onunla gelirim. 'Elektrikli motosiklet alalım.' dediler, 'İstemem.' dedim çünkü bu şekilde hareket ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müşterilerin taleplerini en iyi şekilde karşılamaya çalıştığını belirten Karabulut, maddi imkanı olmayanlardan ücret almadığını, bu kişilerin uzun yıllar sonra kendisini bularak zorla para vermek istediğini de anlattı.

Karabulut, ilerleyen yaşına rağmen gözlerinin çok iyi gördüğünü, işini gözlük kullanmadan sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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