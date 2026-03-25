Nijer'deki 708 Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı, Avrupa'ya gitmeye çalışan 708 Nijeryalı düzensiz göçmenin Nijer'den kendi isteğiyle geri döndüğünü açıkladı. Geri dönenler arasında 416 kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kano koordinatörü Nuradeen Abdullahi, yaptığı açıklamada, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde, 708 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Nijer'den ülkelerine döndüğünü belirtti.

Abdullahi, ülkesine dönenler arasında 416 kadın ve çok sayıda çocuğun da bulunduğunu kaydetti.

Geri dönenlerin Dışişleri Bakanlığı tarafından geri getirildiğini aktaran Abdullahi, gerekli kimlik tespit işlemlerinin ardından bu kişilerin kendi eyaletlerine nakledileceklerini ifade etti.

Abdullahi, halka ve Nijeryalı gençlere, daha iyi bir yaşam arayışıyla başka ülkelere seyahat ederek hayatlarını tehlikeye atmamalarını tavsiye etti.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Nijer ve Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Adam Abu
