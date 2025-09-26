70 Yaşındaki Terzi Mustafa Tekin, 'Yılın Ahisi' Seçildi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Tekin, 56 yıldır sürdürdüğü terzilikteki titiz çalışmasıyla "Yılın Ahisi" seçildi.

Mesleğe 14 yaşında amcasının yanında çırak olarak başlayıp 23 yaşında kendi dükkanını açan terzi Tekin, titizliği ve mesleğine bağlılığıyla dikkati çekiyor.

Tekin, elinde iğne, iplik, boynunda mezurasıyla 20 metrekarelik dükkanında yıllardır ilk günkü heyecanla hizmet veriyor.

Müşterilerine ve mesleğine saygısı dolayısıyla takım elbisesiyle dükkanına gelen Tekin, ömrü vefa ettiği sürece mesleğini sürdürmek istiyor.

Tekin, AA muhabirine, amcasından öğrendiği mesleğini çıraklık dönemiyle birlikte 56 yıldır yaptığını söyledi.

Çıraklığının birinci yılında amcasının trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle mesleğine daha fazla bağlandığını aktaran Tekin, başka bir ustanın yanında mesleği öğrenmeye devam ettiğini anlattı.

Askerlik döneminin ardından 1978 yılında kendi dükkanını açtığını anlatan Tekin, "Terzilik çok iyi bir meslek. Çoluğumuzu çocuğumuzu okuttuk, büyüttük, bugünlere geldik. Çok şükür, memnunum." dedi.

"Tezgahın başına geçince rahatlıyorum"

Tekin, işini çok severek yaptığını, yaşından dolayı zaman zaman bırakmayı düşünse de müşterilerin telkinleriyle mesleğinden ayrılamadığını belirtti.

Tezgahın başına geçtiğinde rahatladığını anlatan Tekin, "Bazen müşterilere 'Artık bırakacağım' diyorum, 'Aman abi sakın bırakma, biz kime gideceğiz, terzi yok.' diyorlar. Gerçekten de terzi yok, bir yandan da onları düşünüyorum gittiği yere kadar gitsin diyorum. Tezgahın başına geçince rahatlıyorum. Sabahları evden çıkarken bir an evvel işime gitmek istiyorum. Öyle bir aşinalık yaptı. Tabii kolay değil hesaplarsak 1969'dan bu yana yaklaşık 56 sene... Mesleğimi seviyorum, yine olsa yine terzilik yaparım." ifadelerini kullandı.

Tekin, bu yıl "Yılın Ahisi" seçildiği için gururlu ve mutlu olduğunu da dile getirdi.

Meslekte artık yeni çırak, kalfa ve ustaların yetişmediğini kaydeden Tekin, "Bu konu aslında meslek liselerinde gündeme getirilmeli, yeni ustalar yetişmesi gerekiyor." dedi.