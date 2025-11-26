70 Yaşındaki Çiftçi, 20 Yıllık Ceviz Ağaçlarının Kesilmesiyle Üzüntü Yaşıyor

İzmir'de yaşayan 70 yaşındaki çiftçi, 20 yıl emek verdiği ceviz ağaçlarının kesilmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan çiftçi Ahmet Kemal Kahya, Mehmet Akif Ersoy ve Sütçüler mahallelerindeki bahçelerinde 250 ceviz ağacının bakımını yapıyor.

Emekli olduktan sonra geçimini ceviz yetiştiriciliğiyle sağlayan Kahya, iki bahçesindeki 30 ceviz ağacının kesilmesi üzerine jandarmaya başvurdu.

Kahya, AA muhabirine bahçelerin babasından miras kaldığını söyledi.

Ağaçların neden kesildiğini bilmediğini belirten Kahya, "23 Kasım günü bahçemize geldiğimizde ağaçların gövdelerinden kesik olduğunu gördük. Baktık ki 30 tane ağacım kesilmiş. Çok büyük üzüntü yaşadık. Ceviz sevda işidir. Yani sevdayla yapabileceğimiz bir iş. Gelip gölgesinde oturuyoruz. Ondan sonra cevizini topluyoruz, dinleniyoruz. Kesmek hiçbir kimseye bir şey getirmez. Gerek memleket ekonomisi açısından gerek insanlık açısından bu büyük bir ayıp." diye konuştu.

Kahya, ceviz ağacı bakımının meşakkatli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kendi ellerimizle diktik, eşimle dişimizle, tırnağımızla çalıştık. Cevizleri bir evladımız gibi büyüttük. Torunlarımıza miras bırakmak amacıyla bu işi yaptık. Geleceğimize bir mirastı. Ama görüldüğü gibi katliam yapıldı. Bunun üzüntüsü içindeyiz. Jandarma gerekli incelemeleri şu aşamada yapıyor. İnşallah suçlular bulunur,, gereken cezaları alırlar."

Kahya'nın kızı Öznur Gazel de çocukluğunun ceviz bahçelerinde geçtiğini ve yaşananlara üzüldüğünü söyledi.

Anne ve babasının ağaçlarda 20 yıllık emekleri olduğunu kaydeden Gazel, "Bunlar da bir canlı. Burada 30 ağaç kesilmiş, yani 30 insan ölmüş burada. Bu ağaçlar ne emeklerle yetişiyor? Bunu yapan acaba hayatında bir tane ağaç yetiştirdi mi?" dedi.

Jandarma ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttüğü öğrenildi.