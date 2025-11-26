Haberler

70 Yaşındaki Çiftçi, 20 Yıllık Ceviz Ağaçlarının Kesilmesiyle Üzüntü Yaşıyor

70 Yaşındaki Çiftçi, 20 Yıllık Ceviz Ağaçlarının Kesilmesiyle Üzüntü Yaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de yaşayan 70 yaşındaki emekli çiftçi Ahmet Kemal Kahya, 20 yıllık emekle büyüttüğü ceviz ağaçlarının kesilmesinin acısını yaşıyor. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de yaşayan 70 yaşındaki çiftçi, 20 yıl emek verdiği ceviz ağaçlarının kesilmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan çiftçi Ahmet Kemal Kahya, Mehmet Akif Ersoy ve Sütçüler mahallelerindeki bahçelerinde 250 ceviz ağacının bakımını yapıyor.

Emekli olduktan sonra geçimini ceviz yetiştiriciliğiyle sağlayan Kahya, iki bahçesindeki 30 ceviz ağacının kesilmesi üzerine jandarmaya başvurdu.

Kahya, AA muhabirine bahçelerin babasından miras kaldığını söyledi.

Ağaçların neden kesildiğini bilmediğini belirten Kahya, "23 Kasım günü bahçemize geldiğimizde ağaçların gövdelerinden kesik olduğunu gördük. Baktık ki 30 tane ağacım kesilmiş. Çok büyük üzüntü yaşadık. Ceviz sevda işidir. Yani sevdayla yapabileceğimiz bir iş. Gelip gölgesinde oturuyoruz. Ondan sonra cevizini topluyoruz, dinleniyoruz. Kesmek hiçbir kimseye bir şey getirmez. Gerek memleket ekonomisi açısından gerek insanlık açısından bu büyük bir ayıp." diye konuştu.

Kahya, ceviz ağacı bakımının meşakkatli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kendi ellerimizle diktik, eşimle dişimizle, tırnağımızla çalıştık. Cevizleri bir evladımız gibi büyüttük. Torunlarımıza miras bırakmak amacıyla bu işi yaptık. Geleceğimize bir mirastı. Ama görüldüğü gibi katliam yapıldı. Bunun üzüntüsü içindeyiz. Jandarma gerekli incelemeleri şu aşamada yapıyor. İnşallah suçlular bulunur,, gereken cezaları alırlar."

Kahya'nın kızı Öznur Gazel de çocukluğunun ceviz bahçelerinde geçtiğini ve yaşananlara üzüldüğünü söyledi.

Anne ve babasının ağaçlarda 20 yıllık emekleri olduğunu kaydeden Gazel, "Bunlar da bir canlı. Burada 30 ağaç kesilmiş, yani 30 insan ölmüş burada. Bu ağaçlar ne emeklerle yetişiyor? Bunu yapan acaba hayatında bir tane ağaç yetiştirdi mi?" dedi.

Jandarma ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, mahsur kalanlar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, mahsur kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.