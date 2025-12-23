Ali Yerlikaya: "7 Ayrı Organize Suç Örgütüne Yönelik Düzenlenen Operasyonlarda 42 Şüpheli Tutuklandı"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı olmak üzere 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir haftadır düzenlenen operasyonlarda yakalanan 67 şüpheliden 42'sinin tutuklandığını, 23'ü hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildiğini bildirdi.Yerlikaya, şunları kaydetti:

"7 ilde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı olmak üzere 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik, son 1 haftadır jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 milyon TL hesap hareketi bulunan 67 şüpheli yakalandı. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlarla vatandaşlarımızın zarar görmesi engellendi. Şüphelilerden 42'si tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarımızca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları, Yalova'da nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri, İzmir'de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları, Iğdır'da göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri, Muğla'da tefecilik yaptıkları, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da terör örgütüyle bağlantıları olduğunu söyleyerek para talep edip vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi."