Haberler

Ali Yerlikaya: "7 Ayrı Organize Suç Örgütüne Yönelik Düzenlenen Operasyonlarda 42 Şüpheli Tutuklandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılık, tefecilik ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlarla ilgili 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheliden 42'sinin tutuklandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı olmak üzere 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir haftadır düzenlenen operasyonlarda yakalanan 67 şüpheliden 42'sinin tutuklandığını, 23'ü hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildiğini bildirdi.Yerlikaya, şunları kaydetti:

"7 ilde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı olmak üzere 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik, son 1 haftadır jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 milyon TL hesap hareketi bulunan 67 şüpheli yakalandı. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlarla vatandaşlarımızın zarar görmesi engellendi. Şüphelilerden 42'si tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarımızca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları, Yalova'da nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri, İzmir'de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları, Iğdır'da göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri, Muğla'da tefecilik yaptıkları, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da terör örgütüyle bağlantıları olduğunu söyleyerek para talep edip vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
Özel güvenlik kafesinde tutuluyor, bir dokunanı intihara sürüklüyor

Güvenlik kafesinde tutuluyor, dokunanı intihara sürüklüyor
title