İçişleri Bakanlığı: Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında 319 Kişi Tutuklandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada siber suçlarla mücadele kapsamında 64 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan bin 21 şüpheliden 319'unun tutuklandığı, 48 milyar 16 milyon liraya el konulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 64 ilde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 'Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Bilişim Suçları'na yönelik 64 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildi."

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yasal bahis kuponu, araç kiralama/kapora bedeli, TOKİ sosyal konut projeleri, akıllı telefon/ev aletleri ve yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, suçtan elde edilen gelirleri ise elektronik para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla kurdukları profesyonel aklama sistemi üzerinden transfer ederek akladıkları tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında bin 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 319'u tutuklandı, 192'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucunda; 223 taşınmaz, 127 araç, 3 tekne, 3 elektronik para kuruluşu, 3 ticari işletme ile yaklaşık 48 milyar 16 milyon TL değerindeki para ve mal varlığına el konuldu. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ile birlikte silah, fişek, uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi."

Kaynak: ANKA