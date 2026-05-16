64 il merkezli 'siber suç' operasyonları: 319 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 64 il merkezli düzenlenen siber suç operasyonlarında, 1021 şüphelinin yakalandığını, 319'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 64 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik, son 5 günde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 1021 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 319'u çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 192'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç sağladıkları, sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yasal bahis kuponu, araç kiralama/kapora bedeli, TOKİ sosyal konut projeleri, akıllı telefon/ev aletleri ve yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları, suçtan elde edilen gelirleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla, profesyonel aklama sistemi üzerinden gizledikleri ve akladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, yaklaşık 48 milyar 16 milyon TL değerindeki para ve mal varlığına el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı