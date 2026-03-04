Ömrünü adadığı ayakkabıcılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki İsmail Bacak, ömrünü adadığı ayakkabıcılık mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Mesleğe 17 yaşındayken adım atan Bacak, yaptığı açıklamada, yaşadığı Koyunbaba Köyü'nün yüzde 90'ının ayakkabı imalatçısı ve tamircisi olduğunu belirtti.

Uzun yıllar imalat yaptığını ve son 13 yıldır ise ayakkabı tamiriyle uğraştığını ifade eden Bacak, "Ayakkabıcılık sabır ve emek istiyor. Özellikle el yapımı ayakkabılar benim için ayrı bir değer taşıyor. Meslekteki ustalığım dolayısıyla gerçek deri ile sahtesini dokunarak ya da bakarak fark edebiliyorum." dedi.

Geçmişte birkaç çırak yetiştirdiğini ancak onların mesleğe devam etmediğini söyleyen Bacak, "Meslekte usta çırak geleneği kalmadı. Umarım bu meslek yaşamaya devam eder." diye konuştu.