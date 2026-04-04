Isparta'da 2 metrekarelik dükkanda yarım asırdır ayakkabı tamirciliği ve boyacılığı yapıyor

Güncelleme:
Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki İsa Zorlu, doğuştan gelen akondroplazi rahatsızlığına ve son yıllarda artan sağlık sorunlarına rağmen, yarım asırdır ayakkabı tamirciliği ve boyacılığı mesleğini sürdürmeye devam ediyor. İşini severek yapan Zorlu, çevresindeki esnafın destekleriyle işine devam ediyor.

Dört çocuklu ailenin en küçüğü olan Zorlu, yaklaşık 50 yıl önce çırak olarak adım attığı mesleğini severek yapıyor.

Her sabah akülü aracıyla yaklaşık 2 metrekarelik dükkanına gelen Zorlu, yürüme güçlüğüne rağmen çevredeki esnafın da desteğiyle iş yerini açarak mesaisine başlıyor.

Gelendost'ta mesleğini sürdüren tek ayakkabı boyacısı olduğunu belirten Zorlu, AA muhabirine, geçen yıllara rağmen işine olan bağlılığını koruduğunu söyledi.

"Ömrüm yettiğince bu işi yapacağım"

Zorlu, okul yıllarının ardından çıraklıkla başladığı mesleğini severek sürdürdüğünü anlatarak, "Bu işi ustamın yanında öğrendim. Gelendost'ta yapan tek kişi benim. İşimi seviyorum. Ömrüm yettiğince de yapmaya devam edeceğim." dedi.

Son üç yıldır yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ayakkabı tamirciliğini çok yapamadığını ifade eden Zorlu, son dönemde daha çok boyacılık yapabildiğini dile getirdi.

En büyük destekçisinin ise eşi olduğunu vurgulayan Zorlu, eşinin hem iş yerinde hem evde kendisine çok yardımcı olduğunu kaydetti.

Aynı rahatsızlığa sahip eşi Tevhide Zorlu da yaklaşık üç yıldır eşine aktif şekilde destek verdiğini söyledi.

Eşinin sağlık sorunları öncesinde tüm işlerini kendi başına yapabildiğini aktaran Zorlu, "Belindeki rahatsızlıktan sonra yürümekte zorlanmaya başladı. Ben de elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Ayakkabıları götürüp getiriyorum, yemeğini getiriyorum, sobasını yakıyorum." diye konuştu.

Zorlu, ev işleri ve çocuk bakımının yanı sıra eşine destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çevre esnafı ve vatandaşların kendilerine destek olduğunu belirten Tevhide Zorlu, gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
