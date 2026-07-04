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Mersin'de meslek edinme kursunu tamamlayan 60 yaşındaki kadın kendi iş yerini açtı

Mersin'de meslek edinme kursunu tamamlayan 60 yaşındaki kadın kendi iş yerini açtı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde belediyenin meslek edinme kursunu tamamlayan 60 yaşındaki Yıldız Dağtekin, 800 saatlik eğitimin ardından kendi pastane dükkanını açarak hayalini gerçekleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediyenin meslek edinme kursunu tamamlayan 60 yaşındaki Yıldız Dağtekin, kendi iş yerini açtı.

Dağtekin, Erdemli Belediyesince açılan meslek edinme kursuna katılarak 800 saatlik eğitimi başarıyla tamamladı.

Sertifakasını alan Dağtekin, Arpaçbahşiş Mahallesi'nde kendine ait pastane dükkanını açtı.

Açılışa, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve davetliler katıldı.

Kara, açılışta, gurur verici bir gün yaşadıklarını belirtti.

Kursta başarılı olan Dağtekin'i tebrik eden Kara, "Hem kadın, hem genç istihdamı açısından bizim için de çok önemli. Yıldız Hanım bizim kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimiz için ilham kaynağı oldu." dedi.

Yıldız Dağtekin de kursta çok iyi bir eğitim aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayalimde tatil kasabasında güzel bir pastane açmak vardı. Almış olduğum 800 saatlik eğitimlerle pasta, kurabiye, açmalar, poğaçalar yapmaya başladım. Böyle butik bir yer açmaya karar verdim. Diplomamı aldıktan sonra eğitmen hocamız Emine Ata Öztekin ve belediye başkanımızın sayesinde hayalimi gerçekleştirdim."

Belediye Başkanı Kara, Dağtekin ve kursun usta öğreticisi Emine Ata Öztekin'e teşekkür belgesi ve plaket verdi.

Kaynak: AA
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