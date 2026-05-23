GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararına ilişkin gelişmeler takip edilecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- ??İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig play-off final maçı, Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında oynanacak.

(Konya/19.00)

2- Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tamamlanacak.

(İstanbul/10.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu, Yunanistan'ın Olympiakos ile İspanya'nın Real Madrid ekibi arasında oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

(Atina/21.00)

4- A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

5- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 9. haftasında, Nilüfer Belediyespor- Spor Toto, Altınpost Giresunspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Gençlik-Beşiktaş müsabakaları oynanacak.

(Bursa/14.00/Giresun/15.00/İstanbul/19.30)

6- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Gaziantep Basketbol, Parmos Bordo'yu konuk edecek.

(Gaziantep/19.00)

7- Formula 1'de 2026 sezonunun yedinci ayağı Kanada Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Montreal/23.00)

8- Roland Garros (Fransa Açık) Tenis Turnuvası, Fransa'da başlayacak.

(Paris/12.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA