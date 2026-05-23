GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2026

CHP kurultay davasında tedbir kararı takip ediliyor; ABD-İran gerilimi, İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırıları izleniyor; Trendyol 1. Lig play-off finali, Basketbol Avrupa Ligi finali, Formula 1 Kanada GP ve Roland Garros gibi spor etkinlikleri gündemde.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararına ilişkin gelişmeler takip edilecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- ??İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig play-off final maçı, Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında oynanacak.

(Konya/19.00)

2- Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tamamlanacak.

(İstanbul/10.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu, Yunanistan'ın Olympiakos ile İspanya'nın Real Madrid ekibi arasında oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

(Atina/21.00)

4- A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

5- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 9. haftasında, Nilüfer Belediyespor- Spor Toto, Altınpost Giresunspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Gençlik-Beşiktaş müsabakaları oynanacak.

(Bursa/14.00/Giresun/15.00/İstanbul/19.30)

6- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Gaziantep Basketbol, Parmos Bordo'yu konuk edecek.

(Gaziantep/19.00)

7- Formula 1'de 2026 sezonunun yedinci ayağı Kanada Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Montreal/23.00)

8- Roland Garros (Fransa Açık) Tenis Turnuvası, Fransa'da başlayacak.

(Paris/12.00)

