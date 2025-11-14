Haberler

500 Bin Sosyal Konuta 2.9 Milyon Başvuru Yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine 5 günde 2 milyon 879 bin başvuru yapıldığını açıkladı. İlk teslimatlar deprem bölgesine yapılacak.

Kurum, katıldığı A Haber yayınında, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru sayılarına ilişkin, "Milletimiz ev sahibi olsun, hem konut fiyatları hem kira fiyatları düşsün diye 81 bir ilde başlattığımız 500 bin sosyal konut projemiz büyük teveccüh gördü. 5 günde yaklaşık 2 milyon 879 bin geçerli başvuru oldu." dedi.

Konutların ilk teslimat tarihlerine değinen Kurum, "İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız Tahmini deprem bölgesi için 2026'da teslim yaparız" ifadesini kullandı.

Haberler.com
500
