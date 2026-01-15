Haberler

Dolandırıcılara Dikkat! '500 Bin Sosyal Konut Projesi' Başvuruları Hakkında Sahte Mesajlar Dolaşıyor

'500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuruların 19 Aralık 2025'te tamamlandığını ve sahte bağlantılarla dolandırıcılık girişimlerinin yaşandığını belirten DMM, kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "'500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular 19 Aralık 2025'te tamamlanmıştır. Bu konuda devam eden bir başvuru süreci yoktur. Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular 19 Aralık 2025'te tamamlanmıştır. Bu konuda devam eden bir başvuru süreci yoktur. Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemle rica olunur" denildi.

