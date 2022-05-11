5 aylık ikizlere hamile kadın banyoda ölü bulundu

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı (43), evinin banyosunda ölü bulundu. İlk belirlemelere göre Çaltı'nın kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtiliyor.

Buldan ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Hatice Çaltı'dan bugün haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri Çaltı'yı banyoda hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri evde ve banyoda inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Geçen yıl, kimliği belirsiz bir kişi tarafından da darbedildiği öğrenilen Çaltı'nın vücudunda vücudunda kesici ve delici alet yarası bulunmadığı belirlendi. 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.