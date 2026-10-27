5 aylık çalışmayla hazırlanan Vizyon Eskişehir 2036 Vali katılımıyla tanıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'in potansiyelinin ortaya çıkarılması, öncelikli gelişim alanlarının belirlenmesi, ekonomik ve sosyal değer üretecek sürdürülebilir projelerin geliştirilmesi hedefleriyle hazırlanan "Vizyon Eskişehir 2036 Sürdürülebilir Kalkınma" programının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından yaklaşık 5 aylık çalışma sonucunda hazırlanan programın Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'ndaki tanıtım toplantısında konuşan Vali Erdinç Yılmaz, köklü tarihi, güçlü sanayisi, üretim kültürü, verimli tarım alanları, üç devlet üniversitesi, kültürel zenginliği ve nitelikli insan kaynağıyla Eskişehir'in, ülkenin müstesna şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Şehrin sahip olduğu güçlü birikimin kendilerine önemli imkanlar sunduğu kadar geleceğe yönelik büyük bir sorumluluk yüklediğini kaydeden Yılmaz şöyle konuştu:

"Bizim sorumluluğumuz, devraldığımız bu değerleri korumakla yetinmeyip daha da ileriye taşımak, şehrimizin sahip olduğu potansiyeli en doğru şekilde değerlendirmek ve gelecek nesillere bugünden daha güçlü bir Eskişehir bırakmaktır. İşte Vizyon Eskişehir 2036 Sürdürülebilir Kalkınma Programı, bu sorumluluk anlayışının ve geleceğe dair ortak irademizin ifadesidir."

Geleceğin doğru planlamayla, güçlü işbirliğiyle, ortak akılla ve kararlılıkla inşa edileceğini vurgulayan Yılmaz, "Burada en önemlisi birbirimize güveneceğiz, inanacağız ve birlikte hareket etmeyi inşallah geliştirebiliriz. Biz Eskişehir'in geleceğini bugünden düşünmek, önümüzdeki 10 yılın fırsatlarını bugünden görmek ve şehrimizin sahip olduğu bütün imkanları ortak bir hedef doğrultusunda harekete geçirmek istiyoruz." dedi.

Tüm ilçelerinin kalkınma sürecine dahil edilmesinin önemine dikkati çeken Yılmaz, ilçelerin kendine özgü değerlerinin ekonomik fırsatlara dönüştürülmesiyle bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılabileceğini belirtti.

Eskişehir'in potansiyelini harekete geçirmek için tüm kurumların, üniversitelerin, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin önemli olduğuna değinen Yılmaz, "Bizim irademiz, Eskişehir'in sahip olduğu hiçbir değeri göz ardı etmemek, hiçbir ilçemizi geride bırakmamak ve şehrimizi her alanda daha ileriye taşımaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yılmaz, Vizyon Eskişehir 2036 ile fikirlerin projelere, projelerin yatırımlara ve yatırımların kalıcı eserlere dönüştürülmesinin amaçlandığını sözlerine ekledi.

Eskişehir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Ebubekir Uzgur da programda konuşma yaptı.

Yürütülecek çalışmalar ve izlenecek yol haritasının ele alındığı tanıtım toplantısına, paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri ile idareciler katıldı.

Kaynak: AA