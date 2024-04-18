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5,6'lık depremin meydana geldiği Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi

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5,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi. Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Saat 18.11'de 5,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve bazı ilçelerde küçük çaplı yıkımın meydana geldiği Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

5,6'lık depremin meydana geldiği Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Tokat Valiliği depremin ardından yaptığı açıklamada, eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilik, açıklamasında, "Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek" sözlerine de yer verdi.

5,6'lık depremin meydana geldiği Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi

DEPREM KÜÇÜK ÇAPLI YIKIMA NEDEN OLDU

Merkez üssü Sulusaray olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, Tokat ve Yozgat'taki bazı yapılarda küçük çaplı yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle Sulusaray ilçe merkezindeki Fatih Camii hasar gördü.

5,6'lık depremin meydana geldiği Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Tokat Valiliği Misafir Deprem Tokat Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Hakan Yorulmaz:

Cok geçmiş olsun, güzel ülkem yeniden inşa edilmeli 5 6 şiddetinde yer yerinden oynuyor..

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Muharrem Şahin:

Yavaş yavaş geliyor sanki ,önlem almak şart

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Sabri:

Anlık bisey işte ben Antakyaliyim memleket bomboş araziye dönüştü boşaldi herkes havasında unuttu ama biz unutmadık bak kendini hatırlatiyor Allah bütün memleketi korusun vermesin yaşatmasın insanlar unutmasın biraz allahada dönsün günah ne ararsan var bibyere kadar sabrediyor yaradan ansizin yakalıyor işte Allah korusun kimse unutmasın biz yaşamayız demesin bizde beklemiyiorduk

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