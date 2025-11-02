47. İstanbul Maratonu ve Önemli Etkinlikler Bugün Gerçekleşiyor
Bugün gerçekleştirilen 47. İstanbul Maratonu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılacak. Ayrıca, çeşitli siyasi etkinlikler ve spor karşılaşmaları bugün İstanbul'da düzenlenecek.
08.45 -"Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu" koşuluyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
08.40 - 12.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel 47. İstanbul Maratonu koşusuna ve ödül törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
10.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından düzenlenen Yerel Yönetim Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
11.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde partisinin Eskişehir 4. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜ LÜ - CANLI /ESKİŞEHİR)
12.55 - Motosikletli sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Engin Çağlar, Şişli Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
14.00 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanır, İstanbul Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Kanal İstanbul'un İstanbul'a kamu yararı" konulu toplantıda konuşacak.(GÖRÜNTÜLÜ -CANLI / İSTANBUL)
14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına, TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor, Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa ve Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek. (KONYA/KAYSERİ/İSTANBUL)
