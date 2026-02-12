Tutkuyla dövdüğü demir ve çeliği yaklaşık 40 yıldır tarım aletlerine dönüştürüyor

Giresun'da yaklaşık 40 yıldır demircilik yapan Ahmet Henden, çelik ve demire şekil vererek tarım aletleri üretiyor.

Lise eğitiminde metal işleri bölümünü bitiren 54 yaşındaki Henden, aynı zamanda bir iş yerinde çırak olarak demirciliğe başladı.

Askerlik görevinin ardından ustasının yanında mesleğin inceliklerini öğrenerek kendisini geliştiren Henden, 1997'de Bulancak ilçesinde kendi iş yerini açtı.

Yüksek ısı verilen ocakta çelik ve demiri örs üzerinde işleyen Henden, genellikle fındık bahçelerinde ot kesmek için kullanılan girebi, balta, orak gibi aletlerin yanı sıra kazma ve bel demiri imal ediyor.

Ahmet Henden, AA muhabirine, işini tutkuyla sürdürdüğünü ve mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Demirciliğin zor ve hassas noktaları olduğunu anlatan Henden, "Demircilikte bir ürün yaparken daha basit ve daha kullanışlı hale nasıl getirebiliriz, bunu kafanda hazırlayabilmen lazım. Kolay öğrenilebilecek bir meslek değil. El becerinin de iyi olması lazım. Demirin her ebadı elimize geliyor. Kalınları, ağırlıkları fazla olanları bunları kesiyoruz, parçalara ayırıyoruz ve tarım aletleri haline getiriyoruz." diye konuştu.

"Dövme çeliğin yerini hiçbir şey tutmaz"

El işçiliğinin üretilen malzemelerdeki kaliteyi etkilediğini vurgulayan Henden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazır kalıplardan yapılan tarım aletleri kesici olmuyor. Dövme çeliğin yerini hiçbir şey tutmaz. Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Okulda öğrendiğimiz kadarıyla çeliğin dövüldüğünde sıkılaşması söz konusu. Şu anda piyasada hazır tarım aletleri de yapılıyor ama dövme çeliğin yerini tutmadığı için rağbet görmüyor."

Henden, genellikle Karadeniz'e ait tarım aletleri imal ettiğini, yazın ot biçme, kışın ise odun ve ağaç kesmeye yönelik aletler yaptığını belirtti.

Meslekte farklı malzemeler üretebilmenin güzel hissettirdiğini ifade eden Henden, ömrü yettiği sürece işini sürdüreceğini sözlerine ekledi.