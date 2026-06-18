İstanbul merkezli 4 ilde gümrük kaçakçılığı operasyonu: 22 gözaltı

İSTANBUL merkezli 4 ilde düzenlenen gümrük kaçakçılığı operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 29 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün mamulü, elektronik sigara ve gümrük kaçağı ticari ürün ele geçirildi.Aramalarda ele geçirilen dijital metaryal ve ticari kayıtlara el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen organize gümrük kaçakçılığı soruşturması kapsamında, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda harekete geçen ekipler; İstanbul, Ankara, Mardin ve Antalya'da belirlenen toplam 4 depo ve 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 29 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

BİNLERCE PAKET KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, bandrolsüz ve ruhsatsız kaçak ürünler ele geçirildi. Aramalarda; yaklaşık bin 200 paket elektronik sigara, 2 bin 500 paket elektronik sigara kartuşu (pod), 9 bin 200 paket (71 kutu) kaçak sigara ve puro, 4 bin 417 paket (221 kilo) kıyılmış tütün, 2 bin 500 paket sigara filtresi, 333 paket sigara sarma kağıdıyla, 500 adet sigara kesme makinesi bulundu.

OYUNCAK VE ZİYNET EŞYALARINA EL KONULDU

Operasyonda ayrıca, gümrük vergisi ödemeden yasadışı yollardan ülkeye sokularak piyasaya sürülmeye hazırlanan, çok sayıda oyuncak, muhtelif ziynet eşyası da ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, aramalarda dijital materyal ve çok sayıda ticari kayıt ele geçirildi. Suç örgütünün hiyerarşik yapısı, kamu görevlileriyle olan irtibatları ve kaçakçılık faaliyetlerinin boyutunun tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, şüphelilerin emniyetteki adli işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı