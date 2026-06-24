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Albüm: 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda Son Ulaşım Teknolojileri Tanıtılıyor

Albüm: 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda Son Ulaşım Teknolojileri Tanıtılıyor
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22-26 Haziran tarihlerinde Beijing’de düzenlenen 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı’nda demiryolu, havacılık ve deniz taşımacılığına yönelik son teknolojiler tanıtılıyor.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, 22-26 Haziran tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de düzenleniyor.

Endüstri zincirindeki yeniliklerin sergilendiği fuarda, demiryolu, havacılık ve deniz taşımacılığına yönelik son teknolojiler de tanıtılıyor.

Kaynak: Xinhua
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