Albüm: 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda Sergilenen Robotlar İlgi Topladı

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, 22-26 Haziran tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de düzenleniyor.

İlki 2023 yılında gerçekleştirilen etkinlik, dünyanın tedarik zinciri odaklı ilk ulusal düzeydeki fuarı olma özelliğini taşıyor.

Endüstri zincirinin tamamını kaplayan fuar bünyesinde, altı ana zincirin yanı sıra tedarik hizmetlerine ayrılmış bir sergi alanı da bulunuyor. Fuarın dijital teknoloji bölümünde bu yıl ilk kez açılan yapay zeka alanı, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Xinhua