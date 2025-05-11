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36. Zübeyde Hanım Koşusu İzmir'de Gerçekleşti

36. Zübeyde Hanım Koşusu İzmir'de Gerçekleşti
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İzmir'de Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 36. Zübeyde Hanım Koşusu'na 769 yarışmacı katıldı. Koşu, Zübeyde Hanım anıt mezarında sona erdi.

İzmir'de Anneler Günü etkinlikleri kapsamında 36. Zübeyde Hanım Koşusu, 769 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına gerçekleştirilen koşu, saat 09.00'da Anayasa Meydanı'nda başladı.

Sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi boyunca devam eden koşu güzergahı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son buldu.

Koşuda sıralama genel klasman ve 14 farklı yaş kategorisinde yapıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, koşunun Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyakalılara emaneti Zübeyde Hanım'ı anmak, hatırasını yaşatmak ve annelere duyulan sonsuz sevgi ve minneti paylaşmak için düzenlendiğini söyledi.

Kadınlar genel klasmanda Delfin Eylül Avcı birinci, Ece Özkan ikinci, Tuğçe Nur Şimşek üçüncü oldu. Erkekler genel klasmanda da Kaan Sarı birinci, Mert Derin ikinci, Mertcan Koşar üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenler, ödüllerini Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda düzenlenen törende aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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