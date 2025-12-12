34'üncü Kalite Kongresi'nde ödüller sahiplerini buldu

TÜRKİYE Kalite Derneği (KalDer) tarafından 'Acil Servis Strateji: Hayatta kalmak mı, gelecekte var olmak mı?' temasıyla düzenlen 34'üncü Kalite Kongresi sona erdi. Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte stratejik düşüncenin liderlik ve yönetim üzerindeki etkileri, verimlilikten sürdürülebilirliğe, kurumsal yönetimden paydaş ilişkilerine, inovasyondan dijitalleşmeye, ekonomiden iş dünyasının dönüşen gereksinimlerine kadar birçok konu başlığı ele alındı.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konak, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Veral'ın açılış konuşmalarıyla başlayan ve iki gün süren kongrede, kuruluşların gelecekte var olması için kritik önem taşıyan liderlik, dönüşüm ve stratejik bakış açılarının önemi alanında uzman konuşmacılar tarafından masaya yatırıldı.

Kurumların verimlilik ve kurumsallaşma kapasitelerini bütüncül biçimde değerlendiren, sektör ve ölçek bağımsız uygulanabilir bir yönetim çerçevesi sunan KalDer VEGA Modeli (Value, Efficiency, Growt, Agility) Hakan Konak tarafından tanıtıldı.

KalDer VEGA Modeli'ni kuruluşunda uygulamak isteyen KOBİ'leri KalDer ile tanışmaya davet eden Konak, "KalDer VEGA, mevcut durumu ölçerek kurumlara net bir gelişim yol haritası sunan; periyodik değerlendirmelerle ilerlemeyi görünür ve sürdürülebilir kılıyor. Bu model ile verimliliği sistematik biçimde artırmayı, operasyonlardan stratejik hedeflere uzanan tüm süreçlerde sürekli iyileştirme kültürünü yerleştirmeyi ve uzun vadeli değer yaratma yetkinliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda kurumların sağlam bir altyapı üzerinden istikrarlı büyüme kapasitesini de destekleyeceğine inanıyoruz" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA FARK YARATANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kongrenin ilk gününde sürdürülebilirlik alanında fark yaratan projeleri teşvik etmek, örnek uygulamaları yaygınlaştırmak ve başarılı çalışmaları öne çıkarmak amacıyla KalDer Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödüllerinin üçüncüsü sahiplerini buldu. Ödüller Yönetişim, Çevre, İnsan ve Refah alanlarında WEF (World Economic Forum) kriterlerinden 4 alanda yapılan değerlendirme ve saha ziyaretleri neticesinde gerçekleşen puanlama ile belirlendi.

KalDer Sürdürülebilir Gelecek Ödüllerinde Başarı Ödülü Yorglass'ın olurken, Büyük Ödül, Brisa ve Ford Otosan'ın oldu.

TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ 33. KEZ SAHİPLERİNİ BULDU

Kongrenin ikinci gününde ise KalDer'in 33'üncü yıldan bu yana EFQM Modelini uygulayan kuruluşlara verdiği Türkiye Mükemmellik Ödülleri yeni sahiplerini buldu. Türkiye Mükemmellik Ödülleri için Jürinin yaptığı değerlendirmelerde EFQM Modeli'nin kriterleri ile ilişkili iyi uygulamalar, başvuran kuruluşları ödüle götüren önemli ölçütlerden biri oldu.

Türkiye Mükemmellik Ödül Jürisi tarafından yapılan değerlendirme ile açıklanan sonuçlara göre LAV / Güral Cam Grubu 'Marka Yönetimi Modeli' İyi Uygulaması ile Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Ödül töreninde ayrıca EFQM Tanıma ve Ödül programının aşamalarında Üstün Performansa İlk Adım, Üstün Performansta İlerleme ve Üstün Performansta Yetkinlik çalışmaları da ödüllendirildi. Mükemmel olma yolunda gerçekleştirdikleri çalışmalar ile başvuran kuruluşlar, saha ziyareti sonuçlarına bağlı olarak; Üstün Performansta İlerleme, 3 yıldız, 4 Yıldız ve 5 Yıldız ödül belgelerine sahip oldu.

Üstün Performansta Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi Alan Kuruluşlar şöyle:

"Çağ Üniversitesi

"Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

"Milenyum Metal

"Sefine Tersanesi

"Ulaşım Park A.Ş."

Üstün Performansta Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi Alan Kuruluşlar ise, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ülker Ankara Fabrikası oldu.