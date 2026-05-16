33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 tutuklama

ESKİŞEHİR merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın desteğiyle Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 135 şüpheliden 91'i gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilen şüphelilerden 46'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İncelemede 44 şüphelinin yurt dışında oturduğu belirlenirken, ifade işlemleri tamamlanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılırken; 24'ü tutuklandı, 21'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde; şüphelilerin suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri belirlendi. Sadece 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği ortaya çıkarıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı