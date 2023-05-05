32 ÖĞRENCİNİN YARALANDIĞI KAZAYLA İLGİLİ VALİ ŞILDAK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öğrencileri taşıyan otobüs, TIR'a arkadan çarptı: 33 yaralı (2)

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde TIR'a arkadan çarpan tur otobüsünün şoförü ile 32 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürerken, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, beraberinde Susurluk Kaymakamı Muammer Köken ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte kaza yerinde incelemede bulundu. Vali Şıldak, kaza yapan otobüsle birlikte yola çıkan diğer 2 otobüsteki öğrencileri de gittikleri dinlenme tesisinde ziyaret etti. Yaralı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Şıldak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa-Balıkesir kara yolunda Susurluk İlçemizde meydana gelen kazadan etkilenen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Trafik ve sağlık ekiplerimiz gerekli müdahaleleri hızlı şekilde gerçekleştirdi. Hayati tehlikesi bulunan öğrencimiz bulunmuyor" ifadelerine yer verdi. (DHA)