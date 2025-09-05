30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası, Ödüller Sahiplerini Buldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası, final müsabakalarıyla sona erdi.

Kumluca Belediyesi tarafından Günay Sahil Tesisleri'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen turnuvada, 63 takım mücadele etti. Final karşılaşmalarının ardından kadınlar kategorisinde Finike Kidness Voleybol takımı birinci, Manifest takımı ikinci, KVSK Genç Yıldızlar takımı üçüncü ve KVSK Midi takımı dördüncü oldu.

Turnuva kapsamında, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Gençlik Spor Müdürü Erol Koca, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çiftçi, İlçe Müftüsü Bedir Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, MHP İlçe Başkanı Ömer Tekin'den oluşan "Birlik ve beraberlik" takımıyla "Dostluk ve kardeşlik" takımları arasında gösteri maçı oynandı.

Belediye Başkanı Avcıoğlu, yaptığı konuşmada, bu yılki turnuvaya vatandaşların gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.

Turnuvanın 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleriyle birleştirilmiş olmasının da ayrıca bir gururu olduğunu dile getiren Avcıoğlu, "Yaklaşık bir aydır takımlarımız zorlu mücadeleler vererek turnuvanın finaline geldi. Burada hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Gecenin geç saatine kadar keyifle, heyecanla çok güzel maçlar izledik. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.