30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı

Kumluca Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası" açılış maçlarıyla başladı.

Günay Sahil Tesisleri'nde yapılan turnuvaya, 9'u kadın toplam 63 takım katıldı. 20 grupta yapılacak turnuvanın açılış maçı, 60 yaş ortalaması sporculardan oluşan Goca Herifler takımı ile 16 yaş ortalamasındaki Kumluca Voleybol Plaj takımı arasında yapıldı. Kumluca takımı, rakibini 22-20 ve 20-16 setlerle mağlup etti.

Her gün 5 karşılaşmanın oynanacağı turnuva, 4 Eylül'de final müsabakalarıyla sona erecek.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, bayramın coşkusunu, plaj voleybolu turnuvası ile birleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık bir ay sürecek turnuvada ziyaretçileri bu heyecana ortak olmaya beklediklerini belirten Avcıoğlu, "Bu yıl turnuvaya karma kategoride 54, kadınlar kategorisinde 9 olmak üzere toplam 63 takım katılıyor. Turnuvamıza katılan takımlarımıza, sporcularımıza ve sponsorlarına teşekkür ediyorum. Centilmence, spor ahlakına yakışır, güzel müsabakaların olduğu bir turnuva olmasını diliyorum." diye konuştu.

Turnuvanın açılış törenine, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda sporsever katıldı.