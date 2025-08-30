3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Alaçam'da Start Aldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun 4. etabı Alaçam'da start aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliğinde düzenlenen organizasyonda 23 ülkeden 109 sporcu, Alaçam Meydanı'ndan başlayan yarışta Bafra, 19 Mayıs, Atakum ve İlkadım güzergahlarını takip ederek pedal çevirmeye başladı.

Yaklaşık 142,8 kilometrelik parkuru tamamlayacak bisikletçiler, son etapta Tütün İskelesi'nde finişe ulaşacak.