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3 Konya Valiliğinden "kar" uyarısı

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3 Konya Valiliğinden 'kar' uyarısı

Konya Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Konya Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir."

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, trafikte oluşabilecek aksamalara karşı karla mücadele çalışmalarına başladı.

Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Konya-Antalya kara yolunda da araç geçişine izin verilmiyor. Konya-Beyşehir kara yolu ise çekici türü araçlara kapatıldı.

Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Konya-Afyonkarahisar kara yolu çekici türü araçlara kapatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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