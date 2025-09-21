Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde "29. Geleneksel Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş Festivali" düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesince, Boyalı Mahallesi'nde düzenlenen güreşlere 15 ilden 434 güreşçi katıldı.

Başpehlivanlık müsabakasında rakibini mağlup eden Mehmet Emin Demir, altın kemer ve madalyanın sahibi oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların kardeşliği pekiştirdiğini söyledi.

Güreşlerin "dosta güven, düşmana korku" veren bir gösteri olduğunu belirten Altınöz, "Dünyanın gözü Türkiye'de. Türkiye'yi biz nasıl böleriz, nasıl parçalarız, nasıl bu ülkeyi yok ederiz ve kendimize bir vilayet yaparız anlayışıyla Siyonizm çalışmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'tan onlara bir mesaj veriyoruz siz ne yaparsanız yapın 105 yıl önce hepiniz toplandınız Çanakkale'ye geldiniz Çanakkale'den geçemediniz, geçemeyeceksiniz inşallah. Bu vesileyle bu organizasyonun düzenlenmesinde emekleri bulunanlara ve er meydanına çıkan güreşçilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür da 29'uncusu düzenlenen Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş Festivali'nin hayırlı olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ise ilçenin tüm değerlerini tanıtmak ve yaşatmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Festivalinin 29'uncusunu gerçekleştiklerini dile getiren Akpınar, "Burada sadece güreşlerimiz olmuyor. Bölgemizde yetişen üzümlerimiz de sergileniyor. Evlerimizde yemekler yapılarak buraya gelen misafirlerimizi ağırlamak için vatandaşlarımızın sıraya geçtiği bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Anadolu kültürünün yaşandığı bir festival oluyor." açıklamasında bulundu.

Etkinliğe, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile çok sayıda ilgili katıldı.