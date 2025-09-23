28 Yıldır Hayvancılıkla Geçimini Sağlayan Ahmet Koçak'ın Hikayesi

Kayseri'de ata mesleği hayvancılığı 28 yıldır sürdüren 47 yaşındaki Ahmet Koçak, 100 küçükbaşla başladığı besicilikte 1000 başlık sürüye ulaştı.

Koçak, Erciyes Dağı'nın eteklerindeki yaylalarda 1997'den beri ata mesleğine devam ediyor.

Yaylalarda koyun ve kuzu otlatan Ahmet Koçak, AA muhabirine, Hacılar'ın kırsal Karpuzsekisi Mahallesi'nde yaşayan ailesinin hayvancılıkla uğraştığını, kendisinin de küçük yaşlardan beri besicilikle içli dışlı olduğunu söyledi.

Erciyes'in kuzeyinde yer alan Uzunyayla mevkisinde 28 yıldır besicilik yaptığını belirten Koçak, yılın 5 ayını Erciyes'te hayvanlarını otlatarak geçirdiğini, şehir merkezinden çok yaylalarda verim aldıklarını dile getirdi.

"Kendi işimizi yapalım dedim"

Ailesinin Karpuzsekisi'nde kaldığını, Uzunyayla'da tek başına hayvancılığı sürdürdüğünü anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"1997'de Merkez İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandım. Okudum ve 2002'de mezun oldum. Okurken hayvancılığı da yapıyordum. Eşeğin heybesinde kitap taşıdık. Gece okuluma gittim, gündüz koyun güttük. Mezun olduktan sonra evlendim. Arkadaşlar çalışıyor. Kendi işimizi yapalım dedim. Çok şükür kimseye de muhtaç olmadık. Evimiz de arabamız da var."

Şehrin kalabalığından koyunları otlatarak uzaklaştığını belirten Koçak, doğayla mücadele etse de soğuk ve sıcağı umursamadığını, zamanla alıştığını ifade etti.

Amacının para olmadığını dile getiren Koçak, "Bu işi para için yapan, en fazla bir sene yapar. Ondan sonra batırır gider. Bizimki merak, bu şekilde devam ediyor. Nereye kadar gider bilmiyor. Bizden sonrası yok." diye konuştu.