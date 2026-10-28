26 ülke BM Ciro Edilebilir Kargo Belgeleri Sözleşmesi'ni ilk kez imzaladı

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AKRA, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Gana'nın da aralarında bulunduğu 26 ülke, Birleşmiş Milletler Ciro Edilebilir Kargo Belgeleri Sözleşmesi'nin ilk imzacısı oldu.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Jiang Chenghua pazartesi günü Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen imza töreninde, Çin hükümeti adına sözleşmeyi imzaladı.

Jiang törende yaptığı konuşmada, uluslararası kurallardaki boşluğu dolduran bu kurumsal yeniliğin, sınır ötesi taşıma belgelerini içeren finansman işlemlerine uluslararası nitelikte bir hukuki çerçeve kazandırdığını belirtti.

Jiang, sözleşmenin uluslararası ticaret yapan işletmeler üzerindeki finansal baskıyı azaltacağını, sınır ötesi kara ticaretinde işlem maliyetlerini düşüreceğini ve küresel ticaretin yüksek kaliteli gelişimine yeni bir ivme kazandıracağını sözlerine ekledi.

Jiang, iç onay süreçlerinin en kısa sürede tamamlanmasını sağlamak amacıyla tüm imzacı ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını kaydetti. Bakan Yardımcısı, sözleşmenin sağladığı faydaların yaygınlaşması, küresel ticaretin ve dünya halklarının refahının artırılması için daha fazla ülkenin sözleşmeye katılması yönündeki beklentisini dile getirdi.

İmza törenine 60'tan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 400 temsilci katıldı.

Çin'in öncülüğünde hazırlanan sözleşme, Aralık 2025'te düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 80. oturumunda kabul edilmişti.

Kaynak: Xinhua