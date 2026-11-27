24. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı 1.100'ün üzerinde araçla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Çin'in Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da 24. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı cuma günü başladı. 'Yeni Teknoloji, Yeni Hayat' temalı fuarda 1.100'ün üzerinde araç sergileniyor; araçların yüzde 60'ından fazlası yeni enerjili ve fuar 6 Aralık'ta sona erecek.
GUANGZHOU, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 24. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı cuma günü başladı.
Bu yıl "Yeni Teknoloji, Yeni Hayat" temasıyla düzenlenen fuarda 1.100'ün üzerinde araç sergilenirken, bu araçların yüzde 60'ından fazlası yeni enerjili otomobillerden oluşuyor.
27 Kasım'da başlayan fuar, 6 Aralık'ta sona erecek.
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti Yeni Hayat Guangdong Guangzhou Teknoloji Etkinlik Otomobil Ekonomi Aralık Güncel