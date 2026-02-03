Bakan Yumaklı: IPARD 3 Programı 7'nci çağrı dönemi değerlendirmeleri tamamlandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD 3 Programı 7'nci başvuru çağrı dönemi kapsamında değerlendirmelerin tamamlandığını, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'ne başvuran 214 projenin, 1,7 milyar TL hibe desteği almaya hak kazandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IPARD 3 Programı 7'nci başvuru çağrı dönemi kapsamında yapılan değerlendirmeler tamamlandı. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'ne başvuran 214 proje, toplam 1,7 milyar TL hibe desteği almaya hak kazandı. IPARD projeleriyle 214 girişimcimiz hayallerine bir adım daha yaklaşırken, projeler tamamlandığında yaklaşık 2,9 milyar TL tutarında yatırım ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla; üretim, istihdam ve kırsal kalkınmayı destekleyen modern yatırımlarla kırsalda bereketi büyütmeye devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.