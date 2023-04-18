21 ülkeden 156 kişiye 'biyokaçakçılık' cezası

TARIM ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince, 2007 yılından bugüne 21 farklı ülkeden Türkiye'ye gelerek biyokaçakçılık yapmaya çalışan 156 kişiye 5,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin olan Türkiye'de biyokaçakçılık olayları da yoğun yaşanıyor. Genetik kaynakların tek bir bireyi ya da en ufak bir parçası dahi; tüm dünyada gelişerek yaygınlaşan ve Türkiye'de de güzel örnekleri olan biyoteknoloji çalışmalarıyla gıda, tıp ve savunma gibi birçok kritik alanda ürün elde edilmesinde kullanılabiliyor. Bu kapsamda; biyokaçakçılık vakalarına konu olan biyolojik kaynakların yalnızca çok miktarda olması değil, herhangi bir küçük parçasının dahi biyokaçakçılığa konu edilmesi önem taşıyor.

DKMP Genel Müdürlüğü'nce ayrıca biyokaçakçılık vakalarının takibini kolaylaştırmak üzere 'Biyokaçakçılık Bilgi Paylaşım Sistemi' kurularak, 2007 yılından bu yana yasal işlem uygulanan biyokaçakçılık vakalarına ilişkin bilgi ve veriler sisteme işleniyor. Söz konusu verilerin İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin kullanımına açılması ve elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşımında bulunulması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'na doğrudan ve anında veri akışı sağlanabiliyor. Kolluk kuvvetleri ile bakanlık arasındaki biyokaçakçılık verilerinin paylaşımıyla biyokaçakçılık vakalarının takibi ve önlenmesi sağlanıyor.