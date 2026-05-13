21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonu; 61 gözaltı / Haber eklendi

21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonu; 61 gözaltı

Güncelleme:
ŞANLIURFA merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelinin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 5 milyar 800 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPınar Torun:

İşte bu yüzden ekonomi gidiyor. Illegal bahisten 5.8 milyar liranın çıkması demek kimin parası akıyor belli.

Haber YorumlarıAbdullah Ünek:

Perde arkasında kimler var merak ediyorum. Bu kadar parası olan birinin tek başına yapabileceği iş değil bu.

Haber YorumlarıBeyza Aktaş:

eskiden bu tür operasyonlar daha sık yapılırdı ama son zamanlarda sanki birazcık gevşemiş gibi geliyor. 5 milyar 800 milyon lira birden fazla kişiye dağılmışsa demek ki organize bir yapı var. umarım bu işi sonuna kadar takip ederler de dosyalar kaybolmaz yolda.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

