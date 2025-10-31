2026 Yılı Son Kaynak Tedarik Tarifesi Belirlendi
EPDK, 2026 yılı için Son Kaynak Tedarik Tarifesi'ni açıkladı. Mesken tüketicileri için yıllık 4 bin kWh sınırı getirilirken, diğer gruplar için farklı limitler belirlendi.
(ANKARA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 30 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 2026 yılı Son Kaynak Tedarik Tarifesi belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kararına göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak tarifelerde mesken tüketicileri, kamu kurumları ve mahalli idareler için yıllık 4 bin kWh tüketim limiti uygulanacak. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri ile tarımsal faaliyetler için 150 milyon kWh/yıl, diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh/yıl sınırı belirlendi.
Ayrıca, Kurulca belirlenen katsayılar (KBK) mesken tüketici grubu için 1,05, diğer tüketici grupları için 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek.
Karar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.