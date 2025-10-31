Haberler

2026 Yılı Son Kaynak Tedarik Tarifesi Belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EPDK, 2026 yılı için Son Kaynak Tedarik Tarifesi'ni açıkladı. Mesken tüketicileri için yıllık 4 bin kWh sınırı getirilirken, diğer gruplar için farklı limitler belirlendi.

(ANKARA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 30 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 2026 yılı Son Kaynak Tedarik Tarifesi belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kararına göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak tarifelerde mesken tüketicileri, kamu kurumları ve mahalli idareler için yıllık 4 bin kWh tüketim limiti uygulanacak. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri ile tarımsal faaliyetler için 150 milyon kWh/yıl, diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh/yıl sınırı belirlendi.

Ayrıca, Kurulca belirlenen katsayılar (KBK) mesken tüketici grubu için 1,05, diğer tüketici grupları için 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek.

Karar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
İngiltere Kralı Charles, kardeşi Prens Andrew'un ünvanlarını geri alıyor

O ülkede kraliyet krizi! Prensin tüm ünvanları alınacak
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.