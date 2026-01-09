Enerji Yöneticisi Sertifikası ve Yetki Belgesi Bedelleri 2026 İçi Belirlendi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026 yılı için yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifika bedellerini açıkladı. Üniversiteler ve meslek odaları için bedel 75 bin lira olarak belirlenirken, yenileme bedeli 31 bin 500 lira oldu.
(ANKARA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, 2026 yılında uygulanacak yetki belgesi ve sertifika bedelleri belirlendi.
2026 yılında uygulanacak yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikası bedelleri Resmi Gazete'de yayınlandı.
Resmi Gazete'deki tebliğe göre, üniversiteler ve meslek odaları için yetki belgesi bedeli 75 bin lira, yetki belgesi yenileme bedeli ise 31 bin 500 lira olarak belirlendi. Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri için yetki belgesi bedeli 75 bin lira, yetki belgesi yenileme bedeli 31 bin 500 lira oldu. Enerji yöneticisi sertifikası bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.
Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.