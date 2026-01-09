Haberler

Enerji Yöneticisi Sertifikası ve Yetki Belgesi Bedelleri 2026 İçi Belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026 yılı için yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifika bedellerini açıkladı. Üniversiteler ve meslek odaları için bedel 75 bin lira olarak belirlenirken, yenileme bedeli 31 bin 500 lira oldu.

(ANKARA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, 2026 yılında uygulanacak yetki belgesi ve sertifika bedelleri belirlendi.

2026 yılında uygulanacak yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikası bedelleri Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'deki tebliğe göre, üniversiteler ve meslek odaları için yetki belgesi bedeli 75 bin lira, yetki belgesi yenileme bedeli ise 31 bin 500 lira olarak belirlendi. Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri için yetki belgesi bedeli 75 bin lira, yetki belgesi yenileme bedeli 31 bin 500 lira oldu. Enerji yöneticisi sertifikası bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı

Fuhuştan tutuklanan kadının talebi operasyonu gölgede bıraktı
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi

Kimse beklemiyordu! Süper Lig devinden Enes Ünal sürprizi
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Nedim Şener'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp

Nedim Şener'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp
Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde

Sörloth Real Madrid'i de boş geçmedi! İşte finale yükselen takım