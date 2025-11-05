2026 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

(TBMM) - CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Can Holding'e yapılan operasyonlara ilişkin, "2022'de Bakanlık karapara kaçakçılığın farkına varıyor. Bunun siyasi boyutu var, medyaya TMSF atılması var. Madem böyle bir grup, Ticaret Bakanlığı biliyor, devlet biliyor, sizler biliyorsunuz, neden uyarmadınız Ciner grubunu örneğin? Bu devlet büyüklerinin ortaya çıkması lazım. Can Holding olayının araştırılması lazım" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı. Komisyon'da Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele alınacak.

CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, Can Holding'e kayyum atanarak varlıklarına TMSF tarafından el konulmasına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştüğü iddiasını dile getiren Ağbaba, Pezeşkiyan'ın "Bizim ülkemizi 1.9 milyar sizin iş adamları dolandırdı" dediğini iddia etti. Cumhurbaşkanı zirveden döndükten sonra Can Holding'e operasyonun başladığını belirten Ağbaba'ya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Çin'deki görüşmelerde Cumhurbaşkanı'mızla Pezeşkiyan arasında bir görüşme olmadı, ben oradaydım" diye yanıt verdi.

Ağbaba, Can Holding'in yaptığı büyük satın alımların ardında siyasi bir güç olmadan bu alımların yapılamayacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Can Holding olayına Ticaret Bakanlığı yabancı değil. 2002 yılında Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından bir operasyon yapılıyor. Bu operasyonla ilgili raporlar düzenleniyor. 2020-21 döneminde düzenlenen sahte fatura 42 milyar, kaçırılan vergi 18 milyar, MASAK'a bildirilen şüpheli para hareketinin 88 milyar lira olduğu iddia ediliyor. Sonra hiçbir işlem yapılmıyor 2025 yılına kadar. Ardından bu grup, Ciner Grubu'nu satın alıyor. 2022'de Bakanlık karapara kaçakçılığın farkına varıyor. Ticaret Bakanlığı rapor düzenliyor, Ciner Grubu'nun televizyonlarının alımına Rekabet Kurumu nasıl izin veriyor? Ticaret Bakanlığı bu satışa nasıl müdahale etmez? Ticaret Bakanlığı, hakkında rapor düzenlenen bu firmaya sizin döneminizde antrepo izni veriliyor İstanbul'da. Bu izin nasıl verilir? Bu işlerin siyasi bağı olmadan olur mu? Ciner Grubu niye uyarılmaz?

Daha önce KRT televizyonunu almaya kalkıyor '3'ü peşin 4 taksit olmak üzere 7 milyona alınmasında bir devlet büyüğümüz aracı oldu' diyor Kemal Can. Yine, 'Bir termik santral ve medya grubunun alınmasına sıcak yaklaşmadım, sonra yine bir üst düzey yetkilinin araya girmesiyle Silopi'deki termik santrali hariç tutmak üzere önce 600 milyon lira, sonrasında 575 milyon lira konusunda anlaşıldı' diyor. Yine, ifadesinden söylüyorum, Doğa Koleji'nin Can Holding tarafından alınmasına ilişkin soruya 'Doğa Koleji'nin satın alınması için üst düzey yetkililer tarafından yönlendirme yapıldı' diyor. 'Üst düzey yetkililerin yönlendirmesiyle mağduriyetin giderilmesi adına böyle bir adım da bulunduk' diyor. Can Holdingin yaptığı işlemlerin tamamında devletten izin alınması gerekiyor; enerji işleri için EPDK'den, televizyon işi için RTÜK'ten, üniversite için YÖK'ten, okul için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alınıyor, hepsi de iktidarın kontrolünde. Bu koşullarda nasıl izin veriyorsunuz?

"Rıza Sarraf biliyorsunuz, eş başbakandı, bakanların yarısının maaşını o veriyordu"

Bu firma, Ticaret Bakanlığı Ticaret Bankası'nı ihaleye çıkarıyor, o dönemki Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu belgelerle, bilgilerle bu grup Ticaret Bankası'nın ihalesine alınmıyor. Hani bir tecrübeniz var ya, Rıza Sarraf tecrübeniz. Rıza Sarraf biliyorsunuz, eş başbakandı, bakanların yarısının maaşını o veriyordu. Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluğunu yapmıştı, 28 yaşında bir namussuz adeta Türkiye'yi teslim almıştı. Cari açığı kapatıyordu, bakanların elinden ödül alınıyor. Amerika'nın uyguladığı ambargo hala başımıza dert. Trump'tan mı korktunuz? Keşke Trump'tan korkacağınıza biraz da bu konularda Allah'tan korksanız.

Bunun siyasi boyutu var, medyaya TMSF atılması var. Basit bir işlem değil. Demokrasi var, seçim var, TELE 1 var, Habertürk var. Bir kumpas da var. Madem böyle bir grup, Ticaret Bakanlığı biliyor, devlet biliyor, sizler biliyorsunuz, neden uyarmadınız Ciner grubunu örneğin? Neden bu satışların önünü açtınız? Burada da pis kokular geliyor. 'Devlet büyükleri' kimdir? Bu devlet büyüklerinin ortaya çıkması lazım. Bu konunun, Can Holding olayının araştırılması lazım."