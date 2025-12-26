2026 Yılı Arabuluculuk, Bilirkişilik ve Tanıklık Ücret Tarifeleri Resmi Gazete'de

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 2026 yılı arabuluculuk ve bilirkişilik asgari ücret tarifeleri ile tanıklık ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre, kira uyuşmazlıklarında arabulucu ücreti 1170 liradan başlıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre; aile hukuku ve tüketici uyuşmazlıklarında 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati Bin lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 2 bin 200 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 2 bin 300 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 2 bin 400 lira ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda; 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 1500 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 3 bin 200 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 3 bin 300 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 3 bin 400 lira ödenecek.

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında; 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 1130 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 2 bin 460 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 2 bin 560 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 2 bin 660 lira ödenecek.

Kira uyuşmazlıklarında arabulucu ücreti 1170 liradan başlıyor

Kira ve ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında; 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 1170 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 2 bin 540 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 2 bin 640 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 2 bin 740 lira ödenecek.

Konusu para olmayan diğer uyuşmazlıklarda ücretler ise 2 kişi için Bin lira, 3-5 kişi için 2 bin 200 lira, 6-10 kişi için 2 bin 300 lira, 11 ve daha fazla kişi için 2 bin 400 lira olarak belirlendi.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 600 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olacak.

Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesine göre; icra ve iflas daireleri, sulh hukuk, tüketici, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 200 TL olarak belirlendi. Asliye hukuk mahkemelerinde bu tutar 3 bin 600 TL olurken, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde 2 bin 800 TL olarak düzenlendi.

Asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde bilirkişi ücreti 4 bin 100 TL, idare ve vergi mahkemelerinde 3 bin 600 TL, ağır ceza mahkemelerinde 4 bin 100 TL olarak belirlendi. Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görev alan bilirkişilere 4 bin 200 TL, Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen işlerde ise 5 bin 100 TL ödeme yapılacak.

Özel hukuk tüzel kişilerine verilecek bilirkişi ücreti ise dava ve iş türü ayrımı yapılmaksızın 5 bin 900 TL olarak tespit edildi.

Tanıklık Ücret Tarifesi

2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesine göre; tanıklara, tanıklık nedeniyle kaybedilen zamanla orantılı olarak günlük 130 TL ile 200 TL arasında ücret ödenecek. Tanığın duruşmaya katılmak için seyahat etmesi halinde yol giderleri, çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Ödenecek tanıklık tazminatı ve giderlerden herhangi bir vergi, resim ve harç kesintisi yapılmayacak. Devlet hazinesinden yapılan bu ödemeler, yargılama giderleri kapsamında değerlendirilecek.

Tarifeler, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

2026 yılı arabuluculuk, bilirkişilik ve tanıklık ücret tarifeleri, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.