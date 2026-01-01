Milli Piyango Çekilişinde Büyük İkramiyeyi Kazanan Numara Belli Oldu

Haberler

Güncelleme:
2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tamamlandı. 800 milyon liralık büyük ikramiye 3031385 numaralı bilete isabet etti. Amorti rakamları ise 2 ve 8 olarak belirlendi. Büyük ikramiye, İstanbul ve Konya'daki bazı bilet sahiplerine paylaştırılacak.

2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı. Çekilişte büyük ikramiye ile birlikte tüm ikramiye kategorilerinde kazanan numaralar ve amorti rakamı ilan edildi. Buna göre 800 milyon liralık büyük ikramiye 3031385 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Amorti rakamları ise 2 ve 8 oldu.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği şehirler İstanbul/Esenyurt, İstanbul/Ümraniye ve Konya/Akşehir oldu. Büyük ikramiye vuran biletlerden biri satılmadığından dolayı ikramiye 4 yerine 3'e bölünecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
