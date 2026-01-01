Milli Piyango Çekilişinde Büyük İkramiyeyi Kazanan Numara Belli Oldu

(ANKARA) - 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tamamlandı. 800 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet numarası 3031385 oldu.

2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı. Çekilişte büyük ikramiye ile birlikte tüm ikramiye kategorilerinde kazanan numaralar ve amorti rakamı ilan edildi. Buna göre 800 milyon liralık büyük ikramiye 3031385 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Amorti rakamları ise 2 ve 8 oldu.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği şehirler İstanbul/Esenyurt, İstanbul/Ümraniye ve Konya/Akşehir oldu. Büyük ikramiye vuran biletlerden biri satılmadığından dolayı ikramiye 4 yerine 3'e bölünecek.