2026 FIFA Dünya Kupası'nda seyirci katılımı önceki iki turnuvanın toplamını aştı

NEW Beyaz Saray Görev Gücü İcra Direktörü Andrew Giuliani, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda seyirci katılımının 6,5 milyonu aştığını ve bu sayının önceki iki Dünya Kupası'nın toplamından fazla olduğunu bildirdi.

Giuliani, ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar ile New York'ta, 2026 FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde kentte ve çevresinde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında organizasyona ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'ndaki seyirci katılımına ilişkin Giuliani, "Tarihin en yüksek seyirci katılımına ulaşan, en çok izlenen, en güvenli ve en başarılı Dünya Kupası'nı tamamlıyoruz. FIFA Dünya Kupası maçlarını 6,5 milyondan fazla kişi izledi. Bu sayı, önceki iki Dünya Kupası'nın toplamından bile fazla." dedi.

Giuliani, 1994'te yine ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'ndaki seyirci rekorunu ikiye katlama yolunda ilerlediklerini, stadyumlardaki doluluk oranının ise yüzde 90 ile 97 arasında değiştiğini belirtti.

Organizasyona gösterilen ilginin büyüklüğüne işaret eden Giuliani, ülke genelinde yaklaşık 8 milyon futbolseverin de FIFA Taraftar Festivallerine katıldığını bildirdi.

Kupa nedeniyle satışlar "normalin 10 katına kadar" yükseldi

Giuliani, Dünya Kupası'nın ABD ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağladığını belirterek, takımların kamp yaptığı şehirlerdeki satışların normal günlere kıyasla 10 katına kadar çıktığını ifade etti.

Organizasyonun güvenliği kapsamında yürütülen işbirliğine dikkati çeken Giuliani, "FBI, ev sahibi ülkeler Meksika ve Kanada dahil, Kuzey Amerika'daki 16 ev sahibi şehirden ve 414 kurumdan federal temsilciler ile kolluk kuvveti görevlilerini bir araya getiren Uluslararası Polis İş Birliği Merkezi'ne ev sahipliği yaptı." dedi.

Final maçı öncesinde New York ve çevresindeki eyaletlerde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Giuliani, maçların oynandığı stadyumlar ile çevresinde uçuşu yasaklanan insansız hava araçlarına (İHA) yönelik tedbirleri anlattı. Giuliani, "Federal hükümet, stadyumlar ve taraftar festivalleri çevresindeki kısıtlı hava sahasında uçan 700'den fazla İHA'ya el koydu. Daha doğrusu, son 36 günde 1600'den fazla İHA tespit edildi." diye konuştu.

New Jersey'de oynanacak final maçına ABD Başkanı Donald Trump'ın da geleceğini hatırlatan Giuliani, taraftarlara biletlerini önceden temin etmeleri ve maç günü stadyuma erken gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

Dünya Kupası için vize işlemleri hızlandırıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Mora Namdar da 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında dünya ülkelerinin yüzde 80'inden fazlasından vize başvurusu aldıklarını belirterek, sürecin hızlandırılması amacıyla ek personel görevlendirildiğini ve ilave bütçe ayrıldığını söyledi. Namdar, vize başvurularının 60 gün veya daha kısa sürede sonuçlandırıldığını ifade etti.

Namdar, "Yoğun talep dönemindeki vize randevusu ihtiyacını karşılamak amacıyla dünya genelinde 680'den fazla ek konsolosluk personeli görevlendirdik. Bu sayede 2 milyondan fazla ilave vize randevusu açtık. Sadece bu Dünya Kupası'na değil, gelecekte düzenlenecek Kadınlar Dünya Kupası'na ve Olimpiyatlar gibi diğer büyük spor organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz." dedi.

ABD'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası süresince dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda taraftarı kısa sürede hem güvenli hem de misafirperver bir ortamda ağırlayabileceğini kanıtladığını belirten Namdar, organizasyonun gelecek uluslararası spor etkinlikleri için de önemli bir referans oluşturduğunu söyledi.