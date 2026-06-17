2026 FIFA Dünya Kupası... Avusturya, Ürdün'ü 3-1 Yendi

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 yendi.

2026 Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Ürdün'ü Kaliforniya'da oynanan maçta 3-1'lik skorla kazandı. Avusturya, 20. dakikada Romano Schmid'in attığı golle Ürdün karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ürdün, Ali Iyad Olwan'ın 50. dakikada attığı golle Avusturya karşısında 1-1'i buldu. Avusturya, 76. dakikada Al-Arab'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Marko Arnautovic'in 90+12'deki penaltı golüyle Avusturya sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Avusturya, Dünya Kupası' bir sonraki maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ürdün, Cezayir ile puan mücadelesi verecek.

Kaynak: ANKA