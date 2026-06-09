Tüketiciler, 6 ayda en çok özel hastanelerdeki fark ücretlerini şikayet etti

TÜRKİYE'de Tüketiciler Birliği ve şubelerine 2026'nın ilk 6 ayında vatandaşlar tarafından gelen en çok şikayet, özel hastanelerdeki fark ücretleri oldu. Özel hastane şikayetlerini sırasıyla tüketici hakem heyeti ve güzellik merkezleri takip etti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2026 yılının ilk 6 ayında vatandaşlar tarafından Tüketiciler Birliği'ne gelen şikayetleri değerlendirdi. İlk 3 sırada özel hastaneler, tüketici hakem heyeti ve güzellik merkezleri yerini aldı. Vatandaşların en çok şikayet ettiği konu, özel hastanelerdeki fark ücretleri oldu. Şahin, "Burada Türkiye genelinde, genel merkezimiz tüm şubeleriyle birlikte hem genel merkeze ve şubelerimize gelen hem de hakem heyetine gelen şikayetleri analiz ettik. Tüketiciler Birliği'ne en çok gelen şikayetlerin ilk 3'üne özel hastaneler, tüketici hakem heyetleri ve güzellik merkezleri aldı. Sonra diğerleri. Aslında yüzde 50'yi bu ilk 3 şikayet aldı. Tüketiciler Birliği'ne gelen şikayetlerin ikinci sırasında tüketici hakem heyetine yapılan şikayetler var. Aslında tüketicinin sorunlarını çözmekle kurulmuş tüketici hakem heyetleri, tüketicini en çok şikayet ettiği birimler arasına giriyor. Sanki bir satıcı gibi. Bunun birtakım sebepleri var. Tüketici hakem heyetleri artık işi çok detaylı incelemiyor. Kanunen tüketiciyi koruması gerekirken kopyala yapıştır ile satıcılar lehine kararlar verilebiliyor" diye konuştu.

'ÖZEL HASTANELERİN BİRİNCİ SIRADA OLMASININ SEBEBİ ÇOK FAZLA FARK ÜCRETİ'

Mahmut Şahin, "Özel hastanelerin birinci sırada olmasının sebebi çok fazla fark ücreti alındığı için ve sayı çok arttığı için tüketiciler bunu bize şikayet ediyorlar. Tüketicilerden çok fazla ücret alındı diye. Fakat bir de bunun tüketici hakem heyetine yansıyan sıralaması var. Burada birinci sıra, maalesef özel hastaneler olmuyor. Çünkü insanları biz SGK'ya yönlendiriyoruz. Hakem heyetleri bilirkişilerin olayı çok detaylıca incelememesi sebebiyle aleyhe karar veriyorlar. SGK'nın da bu konudaki kararı 3-4 seneyi buluyor. Dolayısıyla şu anda ciddi bir sıralamaya girmiyor hakem heyetleri bazında. Ama Tüketiciler Birliği ilk 6 ay içinde en çok şikayetin özel hastanelerden sonra hakem heyetlerinden daha sonra da güzellik merkezlerinden geldiğini biliyor. Hakem heyetlerine yansıyan kısmında birinci sırada ayakkabı geliyor. İkinci sırada ise tekstil geliyor. Üçüncü sırada da internet ve cep telefonu operatörleriyle alakalı şikayetler var" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL HASTANELER EN BAŞTA'

Tüketiciler Birliği'ne ve şubelerine gelen şikayetler içinde yüzde 58'lik kısmın özel hastanelerle ilgili olduğunu söyleyen Şahin, "Geriye kalan yüzde 42'lik ise bunun yarıdan fazlası hakem heyetlerinden, geriye kalanları da güzellik merkezlerinden. Bize gelen toplam şikayetlerin yüzde 50'sini bunlar oluşturuyor. Geriye kalan yüzde 50'sini de elektronik ev eşyaları, mobilya, GSM operatörleri, internet hizmetleri, ayakkabı ve tekstil oluşturuyor. Bu ilk 3'ün toplamda da büyük bir ağırlığı var. Bunun içinde de özel hastaneler en başta. İlk 6 ay içinde Tüketiciler Birliği ve şubelerine en çok şikayet özel hastanelerden geldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı