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Albüm: 2026 Çin İş Zirvesi, Yeni Zelanda'nın Auckland Kentinde Düzenlendi

Albüm: 2026 Çin İş Zirvesi, Yeni Zelanda'nın Auckland Kentinde Düzenlendi
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Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen 2026 Çin İş Zirvesi'nde iş dünyası liderleri ve bakanlar, Ortadoğu'daki çatışmaların yol açtığı yakıt krizini yönetirken Çin ile ilişkileri güçlendirmeyi ve teknolojik gelişmelerden faydalanmayı hedeflediklerini belirtti. Başbakan Christopher Luxon, Çin ile ticari bağların önemini vurguladı.

AUCKLAND, 26 Haziran (Xinhua) -- 2026 Çin İş Zirvesi, perşembe günü Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde gerçekleştirildi.

Zirve vesilesiyle bir araya gelen iş dünyası liderleri ve hükümet bakanları, Ortadoğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yakıt krizinin yönetimine yönelik fikir ve görüşlerini paylaşırken, bu süreçte Çin ile ilişkileri güçlendirmeyi ve ülkenin teknolojik ve altyapısal gelişmelerinden faydalanmayı hedeflediklerini belirttiler.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ise zirvede yaptığı konuşmada, "dünyanın süregelen bir çalkantı dönemine girdiği bu süreçte, en büyük fırsatlardan biri olmaya devam eden" Çin ile daha güçlü ticari bağların önemini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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