Albüm: 2026 Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi Otomobil Fuarı Çin'in Shenzhen Kentinde Başladı
SHENZHEN, 30 Mayıs (Xinhua) -- 2026 Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi Otomobil Fuarı, cuma günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen Dünya Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.
" Teknoloji, Gelecek ve Pazara Odaklanma" temasıyla düzenlenen fuara 100'den fazla marka 1.300'ü aşkın modelle katılıyor. Fuar, 7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Kaynak: Xinhua