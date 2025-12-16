2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda… Necmettin Çalışkan: "Geldiğimiz Noktada Tarlalar Boş; Buğday, Arpa İthal Ediyoruz"

(TBMM) – Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Nereden tutsak elimizde kalıyor. Küçüklüğümüzde, 'dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz' diye söyleniyordu. Geldiğimiz noktada tarlalar boş; buğday, arpa ithal ediyoruz. Soyada yüzde 90'ın üzerinde yurt dışına bağımlıyız. Mısırın en az yarısını ithal ediyoruz. Ahırlar boş, canlı hayvan ithal ediyoruz. Kesilmiş et ithal ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Yeni Yol Grubu adına konuşan DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Bakan Kurum'a soru yönelterek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş milletvekili olarak geçirdiğimiz büyük depremin sonuçlarını ve yeniden imarın özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın üzerinden birkaç noktada değerlendirmek istiyorum. Tabii ki 400 küsür bin iş yeri ve konutu 3 yıl içinde yapmak önemli bir şey. Ama şunu da sormak zorundayız, çünkü Bakanlık randevu taleplerimizi kabul etmiyor, bize bilgi vermiyor. Maraş'a geldiğinde muhalefet milletvekilleriyle muhatap olmayan bir yapıda aldığımız bilgilerle konuşuyoruz. Şunu soruyorum; 4,5-5 milyona ihale ettiğiniz köy evlerini ertesi gün bir taşerona neden 2 milyona verilip de halledildiğini, aradaki 2,5 milyon farkın nerede olduğunu sormak zorundayız."

"Eksikleri, milletimiz adına söylemekten asla geri durmayız"

Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün de Yeni Yol Grubu adına yaptığı konuşmada, TOKİ'nin 500 bin konutlu projesinin gençler için bir kambur niteliğinde olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Barınma krizinin bu denli derinleştiği, kiraların tarihi seviyeye ulaştığı bir dönemde sosyal konut projelerinin sayısı ne kadar artarsa biz o kadar memnun oluruz. Ancak eksiklerini milletimiz adına söylemekten asla geri durmayız. Türkiye'nin geleceği üzerine düşünürken, karşımıza çıkan her düzenleme bize devletin millete nasıl baktığını gösteren bir turnusol kağıdı oluyor.

"Bu düzenleme, gençlerin kendi yuvasını kurma idealini cezalandırıyor"

TOKİ'nin 500 bin konutlu projesi de kendi içinde çelişkilerle dolu. Deniyor ki, '30 yaş altındaki bir genç, anne veya babasının üzerine kayıtlı tapu varsa projeye başvuramaz'. Bu şart, gençlerimize adeta hukuki bir kambur niteliğinde. Bu düzenleme, gençlerin kendi yuvasını kurma idealini cezalandırıyor. Bu düzenleme, gençleri 30 yaşına kadar ekonomik ve hukuki olarak ev gençliğine mahkum ediyor."

Ün, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasındaki farklara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün Bakanlıklarımız yan yana gelmişler ama sağdaki Bakanlık ile soldaki Bakanlık arasında büyük çelişkiler var. Sağdaki Bakanlık, tarımsal ve hayvansal üretimi yönetiyor, soldaki mekansal gelişim ve yatırım baskısını yönetiyor. Sağdaki, zeytin ağacı dikiyor, diktiriyor. Soldaki, zeytin ağaçlarını söküyor. Sağdaki, hayvancığı teşvik etmekle görevli. Soldaki, hayvan kaynaklı emisyonu tehlikeli görmekte. Dünyada bazı eğilimler var. Bu eğilimlerin sonunda dünya bir tarım düzenine geçecek. O gün geldiğinde elimizden topraklar alınmamış olmalı, topraklarımız tarım vasfını yitirmemiş olmalı."

"İthalatta 15 yıldır her yıl canlı hayvan ithal ediyoruz ama bir türlü açık kapanmıyor"

Yeni Yol Grubu adına konuşan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Tarım ve Orman politikalarını eleştirerek, "Nereden tutsak elimizde kalıyor. Küçüklüğümüzde, 'dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz' diye söyleniyordu. Geldiğimiz noktada tarlalar boş; buğday, arpa ithal ediyoruz. Soyada yüzde 90'ın üzerinde yurtdışına bağımlıyız. Mısırın en az yarısını ithal ediyoruz. Ahırlar boş, canlı hayvan ithal ediyoruz. Kesilmiş et ithal ediyoruz. Şu anda kırmızı et, tarihin en yüksek döneminde. Ama çiftçiler üretirse para kazanamayacaklarını bildikleri için halen hayvan ithal ediyoruz. 15 yıldır her yıl canlı hayvan ithal ediyoruz ama bir türlü açık kapanmıyor" diye konuştu.

"Tarımdaki küçülmenin inişli, çıkışlı tablosunda, bu sene yüzde 12'lik küçülme ile dibi bulmuşuz"

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç da Yeni Yol Grubu adına yaptığı konuşmada, genel kurul kürsüsüne "Tarımın Çöküş Tablosu" başlıklı bir grafik ile gelerek, "Bugün burada bu ülkenin toprağını, çiftçisini, sofrasını ve geleceğini konuşuyoruz. Tarım, bu ülkenin en stratejik alanlarından birisidir. Çünkü tarım yoksa gıda yoktur, gıda yoksa bağımsızlık yoktur. Ama ne yazık ki önümüzde duran 2026 yılı Tarım ve Orman bütçesi, bu stratejik alanı zayıflatan bir anlayışın ürünüdür. Görmüş olduğunuz tablo, 'Tarımın Çöküş Tablosu'dur. Tarımdaki küçülmenin inişli, çıkışlı tablosunda, bu sene yüzde 12'lik küçülme ile dibi bulmuşuz. ya tehlikenin farkında değilsiniz ya da umursamıyorsunuz" dedi.

Yeni Yol Grubu adına konuşan Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Bakanların, yaptıkları başarıları sayarken bazen rakamlarla oynadıklarını ifade etti. Doğan, şunları söyledi:

"Yaklaşık 1,5 aydır bakanlarımızı dinliyoruz. Onlar da bugüne kadar yaptıklarını ve bundan sonra yapacaklarını söylüyor. Ama dikkat çeken husus şu; rakamları kullanırken, mevcut durumu gösterirken veya yaptıklarını ifade ederken gerçeğin gözükmesinden ziyade başarılı olduklarını ortaya koymak için çaba sarf ediyorlar. Bunu yaparken de bazen rakamlarla oynuyorlar, bazen kıyaslarla oynuyorlar, bazen tarihlerle oynuyorlar.

"Bu rakamı bu hale getirdiği söylenen köylünün uçtuğu yok"

Tarım Bakanlığımızı konuşuyoruz. Dediler ki 'tarımsal hasıla 74 milyar dolara çıktı. Avrupa'da birinci, dünyada yedinci olduk'. Rakama baktığımızda gerçekten uçuyor olmamız lazım. Ama bu rakamı bu hale getirdiği söylenen köylünün uçtuğu yok. Üreticinin uçtuğu yok. Çiftçinin uçtuğu yok. Sayın Bakan, 74 milyar doları nasıl buldunuz? Kıyas yaptığınız Avrupa ülkeleri bunu ortaya çok net bir şekilde koyuyorlar."